LIVE F1 GP Abu Dhabi 2025 in DIRETTA | Ferrari arbitra del Mondiale! Leclerc in bagarre con Norris!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LE COMBINAZIONI PER IL MONDIALE 8° giro58 La classifica aggiornata: 1 Max Verstappen — Red Bull Racing 2 Oscar Piastri — McLaren — +2.182 3 Lando Norris — McLaren — +3.879 4 Charles Leclerc — Ferrari — +4.672 5 George Russell — Mercedes — +6.012 6 Fernando Alonso — Aston Martin — +8.118 7 Gabriel Bortoleto — Kick Sauber — +8.838 8 Isack Hadjar — Racing Bulls — +9.566 9 Esteban Ocon — Haas F1 Team — +10.296 10 Yuki Tsunoda — Red Bull Racing — +11.188 11 Liam Lawson — Racing Bulls — +11.913 12 Oliver Bearman — Haas F1 Team — +12.521 13 Lewis Hamilton — Ferrari — +13. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Abu Dhabi 2025 in DIRETTA: Ferrari arbitra del Mondiale! Leclerc in bagarre con Norris!

