LIVE Biathlon Inseguimento maschile Oestersund 2025 in DIRETTA | numero da fenomeno di Fillon Maillet grande prova di Giacomel
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE DI BIATHLON 15:56 CLASSIFICA INSEGUIMENTO MASCHILE OESTERSUND: Quentin FILLON MAILLET (FRA) 2 30.14.5. Sebastian SAMUELSSON (SWE) 2 +6?4. Johan Olav BOTN (NOR) 2 +10?3. Tommaso GIACOMEL (ITA) 2 +15?5. Eric PERROT (FRA) 2 +16?2. 16° Lukas HOFER (ITA) 1 +1’45” 15:53 Gran prova di Lukas Hofer che chiude 16° perdendo il PF contro Stefansson. 15:52 Super gara dell’azzurro, che quindi ottiene il miglior risultato di stagione a livello individuale. Non è ancora uscito dalla top 10! E speriamo non lo faccia! Arriva Hofer che è nei 20! LA VINCIAMO NOI! Volata per la quarta moneta ma veramente pesante vinta da Tommaso GIACOMEL su Eric Perrot, terentino che ha sfiorato il podio con 2 errori! 15:51 Arriva un impressionante Samuelsson nell’ultimo giro, che precede un grande Botn ancora una volta. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
LIVE Biathlon, Staffetta maschile Östersund 2025 in DIRETTA: Italia e Francia all’inseguimento della Norvegia!
LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Oestersund 2025 in DIRETTA: Wierer e Vittozzi cercano la rimonta
LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Oestersund 2025 in DIRETTA: Giacomel vuole la rimonta da podio
IbuCup Biathlon: bene le sorelle Trabucchi nella Sprint di Obertilliach (AUT) Cinque italiane si qualificano per l’Inseguimento – domani, dalle 10.45 - grazie ai piazzamenti ottenuti nella Sprint odierna della tappa di IbuCup Senior di Biathlon, a Obertilliach (Au - facebook.com Vai su Facebook
LIVE! Biathlon, domenica 7 dicembre, Inseguimento femminile e Inseguimento maschile, diretta e aggiornamenti: Wierer, Giacomel, Vittozzi, Hofer - Oggi spazio ai due Inseguimenti, prove su quattro poligoni ma con chilometraggio differente (femminile s ... eurosport.it scrive
LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Oestersund 2025 in DIRETTA: Giacomel vuole la rimonta da podio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE dell'attesissimo inseguimento maschile di Biathlon di ... Da oasport.it
Coppa del mondo di biathlon 2025 / 2026: la prima tappa a Östersund, i risultati LIVE - Primo appuntamento della Coppa del mondo 2025/26 di biathlon a Östersund, Svezia, in programma dal 29 novembre al 7 dicembre: scopri tutte le gare e i risultati. Riporta olympics.com