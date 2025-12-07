CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE DI BIATHLON 15:56 CLASSIFICA INSEGUIMENTO MASCHILE OESTERSUND: Quentin FILLON MAILLET (FRA) 2 30.14.5. Sebastian SAMUELSSON (SWE) 2 +6?4. Johan Olav BOTN (NOR) 2 +10?3. Tommaso GIACOMEL (ITA) 2 +15?5. Eric PERROT (FRA) 2 +16?2. 16° Lukas HOFER (ITA) 1 +1’45” 15:53 Gran prova di Lukas Hofer che chiude 16° perdendo il PF contro Stefansson. 15:52 Super gara dell’azzurro, che quindi ottiene il miglior risultato di stagione a livello individuale. Non è ancora uscito dalla top 10! E speriamo non lo faccia! Arriva Hofer che è nei 20! LA VINCIAMO NOI! Volata per la quarta moneta ma veramente pesante vinta da Tommaso GIACOMEL su Eric Perrot, terentino che ha sfiorato il podio con 2 errori! 15:51 Arriva un impressionante Samuelsson nell’ultimo giro, che precede un grande Botn ancora una volta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Oestersund 2025 in DIRETTA: numero da fenomeno di Fillon Maillet, grande prova di Giacomel