CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE dell’attesissimo inseguimento maschile di Biathlon di Oestersund (SWE) che vede ai nastri di partenza Giacomel in caccia del podio nel format con 4 poligoni e 12,5 km di sci di fondo da percorrere. Una gara decisamente incerta, visto che davanti a tutti abbiamo la grande rivelazione di questo primo scorcio di stagione: Johan Olav Botn che partirà con ben 11? di margine sul connazionale Martin Uldal e 14? sul francese Quentin Fillon Maillet. Tra i pretendenti per la vittoria non possiamo omettere Sebastian Samielsson e Sturla Holm Laegreid, che partono rispettivamente a 25? e 26?. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Oestersund 2025 in DIRETTA: Giacomel vuole la rimonta da podio