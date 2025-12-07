LIVE Biathlon Inseguimento maschile Oestersund 2025 in DIRETTA | Giacomel può provarci per il podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE DI BIATHLON ALLE 13.15 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE dell’attesissimo inseguimento maschile di Biathlon di Oestersund (SWE) che vede ai nastri di partenza Giacomel in caccia del podio nel format con 4 poligoni e 12,5 km di sci di fondo da percorrere. Una gara decisamente incerta, visto che davanti a tutti abbiamo la grande rivelazione di questo primo scorcio di stagione: Johan Olav Botn che partirà con ben 11? di margine sul connazionale Martin Uldal e 14? sul francese Quentin Fillon Maillet. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Oestersund 2025 in DIRETTA: Giacomel può provarci per il podio

Argomenti simili trattati di recente

IbuCup Biathlon: bene le sorelle Trabucchi nella Sprint di Obertilliach (AUT) Cinque italiane si qualificano per l’Inseguimento – domani, dalle 10.45 - grazie ai piazzamenti ottenuti nella Sprint odierna della tappa di IbuCup Senior di Biathlon, a Obertilliach (Au - facebook.com Vai su Facebook

LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Oestersund 2025 in DIRETTA: Giacomel vuole la rimonta da podio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE dell'attesissimo inseguimento maschile di Biathlon di ... Da oasport.it

LIVE! Biathlon, sabato 29 novembre, staffetta femminile e staffetta maschile, diretta e aggiornamenti: Wierer, Giacomel, Vittozzi, Hofer, Bionaz - Alle 13:15 scendono in pista le donne e alle 16:55 tocca agli uomini. Lo riporta eurosport.it

LIVE! Biathlon, sabato 6 dicembre, Sprint maschile, diretta ed aggiornamenti: Italia con Giacomel, Zeni, Bionaz, Hofer, Braunhofer e Cappellari - Prosegue la tappa inaugurale di Östersund con la sprint maschile, seconda gara a livello individuale per gli uomini. Come scrive eurosport.it

Coppa del mondo di biathlon 2025 / 2026: la prima tappa a Östersund, i risultati LIVE - Primo appuntamento della Coppa del mondo 2025/26 di biathlon a Östersund, Svezia, in programma dal 29 novembre al 7 dicembre: scopri tutte le gare e i risultati. Riporta olympics.com

LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Oestersund 2025 in DIRETTA: Wierer e Vittozzi cercano la rimonta - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell'inseguimento femminile di Oestersund, gara che chiuderà ... Lo riporta oasport.it