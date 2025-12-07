LIVE Biathlon Inseguimento femminile Oestersund 2025 in DIRETTA | Wierer e Vittozzi provano la rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DI BIATHLON DALLE 15.20 Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’inseguimento femminile di Oestersund, gara che chiuderà la prima tappa di Coppa del Mondo di biathlon 20252026. Nella località svedese parte la caccia alla finlandese Suvi Minkkinen, autrice di una splendida sprint coronata da una meritata vittoria frutto di un percorso netto al poligono. La scandinava partirà con un buon vantaggio, ma non potrà cullarsi su di esso. Minkkinen potrà fregiarsi anche del pettorale giallo, strappato per una manciata di punti all’azzurra Dorothea Wierer. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Oestersund 2025 in DIRETTA: Wierer e Vittozzi provano la rimonta

