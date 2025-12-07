LIVE Biathlon Inseguimento femminile Oestersund 2025 in DIRETTA | Wierer e Vittozzi cercano la rimonta
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’inseguimento femminile di Oestersund, gara che chiuderà la prima tappa di Coppa del Mondo di biathlon 20252026. Nella località svedese parte la caccia alla finlandese Suvi Minkkinen, autrice di una splendida sprint coronata da una meritata vittoria frutto di un percorso netto al poligono. La scandinava partirà con un buon vantaggio, ma non potrà cullarsi su di esso. Minkkinen potrà fregiarsi anche del pettorale giallo, strappato per una manciata di punti all’azzurra Dorothea Wierer. La campionessa altoatesina scatterà per 17esima con un gap di un minuto e 2 secondi. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
LIVE Biathlon, Sprint femminile Oestersund 2025 in DIRETTA: Wierer e Vittozzi fuori dalla top 10 con due errori. Trionfo finlandese - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 17. oasport.it scrive
LIVE! Biathlon, venerdì 5 dicembre, Sprint femminile, diretta e aggiornamenti: Italia con Wierer, Vittozzi, Comola, Carrara e Auchentaller - Oggi spazio alla Sprint femminile (prova su 7. Si legge su eurosport.it
LIVE Biathlon, Individuale femminile Oestersund 2025 in DIRETTA: Dorothea Wierer infinita! Trionfo per l’azzurra a dieci anni dal primo in coppa - 13: Si chiude qui la nostra diretta, quante emozioni ci ha regalato Dorothea Wierer ... Come scrive oasport.it
Biathlon, Italia al 2° posto nella staffetta femminile a Oestersund - Al debutto nella Coppa del Mondo 2025/26 di biathlon, l'Italia chiude al 2° posto nella staffetta femminile 4x6 km a Oestersund, in Svezia. Da sport.sky.it
Coppa del mondo di biathlon 2025 / 2026: la prima tappa a Östersund, i risultati LIVE - Primo appuntamento della Coppa del mondo 2025/26 di biathlon a Östersund, Svezia, in programma dal 29 novembre al 7 dicembre: scopri tutte le gare e i risultati. Come scrive olympics.com