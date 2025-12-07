CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DI BIATHLON DALLE 15.20 13:01 Azzurre di rincorsa dopo una fallosa sprint, ma con poco più di 40 secondi da recuperare dalla zona podio. Ci sono dunque le opportunità di rientro per Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. Qualificate all’inseguimento anche Samuela Comola, Michela Carrara ed Hannah Aunchentaller. 12:57 Buona domenica e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta dell’inseguimento femminile di Oestersund. Poco meno di 20 minuti al via della finlandese Suvi Minkkinen, vincitrice della sprint di venerdì. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’inseguimento femminile di Oestersund, gara che chiuderà la prima tappa di Coppa del Mondo di biathlon 20252026. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Oestersund 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via della gara