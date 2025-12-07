LIVE Alle 18 Lazio-Bologna | le ultime e le probabili formazioni

Biancocelesti ancora in casa dopo aver eliminato il Milan in Coppa, il Bologna per capire se la sconfitta di lunedì con la Cremonese sia alle spalle. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LIVE Alle 18 Lazio-Bologna: le ultime e le probabili formazioni

Approfondisci con queste news

“La Fiorentina non è inferiore a Roma, Bologna e Lazio”, l’accusa è a Stefano Pioli?

La Roma aggancia il Napoli in testa alla Serie A, la Lazio sconfigge la Juventus, Bologna rimontato

Pronostici di oggi 9 novembre: Man City-Liverpool, Inter-Lazio, Bologna-Napoli

Lazio-Bologna, dove vedere la partita in tv: gli orari #SkySport #SkySerieA #LazioBologna Vai su X

Il Bologna nella "tana" della Lazio: le ultime da Roma. Fischio d'inizio ore 18.00 - facebook.com Vai su Facebook

Lazio-Bologna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - Allo 'Stadio Olimpico' si affrontano biancocelesti e rossoblù, entrambe reduci da una sconfitta in campionato. tuttosport.com scrive

Lazio-Bologna come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario - Dove Vedere il match di Serie A tra Lazio- Secondo sport.virgilio.it

Lazio-Bologna, come seguirla in tv e radio - Oggi pomeriggio alle 18 torna in campo il Bologna, che apre la sua settimana di grande passione contro la Lazio, poi giovedì Vigo e domenica la Juve al Dall'Ara. Si legge su msn.com