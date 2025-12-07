L’Italia vince il medagliere agli Europei di nuoto in vasca corta 2025! Pioggia di ori decisiva nell’ultima giornata

Verrebbe da definire la “solita chiusura” col botto dell’Italia del nuoto. A Otopeni, due anni fa, negli Europei di vasca corta la squadra di Cesare Butini si era trasformata in una specie di tsunami. Qui, a Lublino, si è fatto ancor meglio perché 5 ori, 1 argento e 4 bronzi hanno veramente un peso specifico importante. Con questo risultato gli azzurri hanno conquistato lo storico primato nel medagliere (9 ori, 5 argenti e 6 bronzi) e ritornano al successo della classifica a punti per nazioni, quinta volta nelle ultime sei edizioni. Il computo si allarga alle trentasette finali di cui 31 individuali e staffette tutte sul podio. 🔗 Leggi su Oasport.it

