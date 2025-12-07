L'Italia è una super potenza del nuoto | 8 medaglie in un giorno e vince il medagliere degli Europei
Otto medaglie nell'ultima giornata di gara negli Europei in vasca corta per l'Italia, quattro d'oro con Sara Curtis, Cerasuolo, Simona Quadarella e Razzetti. L'Italia vince così per la prima volta nella storia il medagliere di questa manifestazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
