L'Italia è una super potenza del nuoto | 8 medaglie in un giorno e vince il medagliere degli Europei

Fanpage.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Otto medaglie nell'ultima giornata di gara negli Europei in vasca corta per l'Italia, quattro d'oro con Sara Curtis, Cerasuolo, Simona Quadarella e Razzetti. L'Italia vince così per la prima volta nella storia il medagliere di questa manifestazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

