L’incredibile lista con i nomi delle ragazze da stuprare al liceo classico Giulio Cesare di Roma ha fatto scalpore, attirando l’attenzione dei quotidiani italiani e dell’opinione pubblica. E così il Secolo d’Italia, attraverso la sua newsletter, ha deciso di porre un quesito con tre risposte ai lettori. La domanda era secca: «Cosa pensi degli stupri al liceo Giulio Cesare di Roma?». I risultati sono stati piuttosto omogenei visto che si aggirano tutti attorno al 33%, come dimostra anche il grafico a torta scelto per raffigurare le intenzioni di voto degli utenti. Vince su tutte, anche se di poco, la prima riposta in blu con il 33,5% delle preferenze: «Colpa dei genitori troppo distratti da impegni lavorativi e dello scarso dialogo che hanno con i propri figli». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Lista degli stupri” al liceo Giulio Cesare, quali sono i fattori scatenanti: ecco cosa dice il sondaggio del Secolo