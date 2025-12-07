Lista degli stupri al liceo Giulio Cesare quali sono i fattori scatenanti | ecco cosa dice il sondaggio del Secolo
L’incredibile lista con i nomi delle ragazze da stuprare al liceo classico Giulio Cesare di Roma ha fatto scalpore, attirando l’attenzione dei quotidiani italiani e dell’opinione pubblica. E così il Secolo d’Italia, attraverso la sua newsletter, ha deciso di porre un quesito con tre risposte ai lettori. La domanda era secca: «Cosa pensi degli stupri al liceo Giulio Cesare di Roma?». I risultati sono stati piuttosto omogenei visto che si aggirano tutti attorno al 33%, come dimostra anche il grafico a torta scelto per raffigurare le intenzioni di voto degli utenti. Vince su tutte, anche se di poco, la prima riposta in blu con il 33,5% delle preferenze: «Colpa dei genitori troppo distratti da impegni lavorativi e dello scarso dialogo che hanno con i propri figli». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
«Lista stupri» al Giulio Cesare, corteo di protesta degli studenti: «Vogliamo una scuola sicura» Vai su X
Lista stupri al Vallisneri di Lucca. È prima di tutto un fallimento degli adulti: delle famiglie, primo presidio educativo, e della scuola. Se chi dovrebbe educare minimizza episodi gravissimi come una “lista stupri” – definendola persino una “ragazzata”, come ha f - facebook.com Vai su Facebook
Lista stupri, sit-in al liceo Giulio Cesare: “Vogliamo scuole sicure ed educazione sessuo-affettiva” - Studentesse e studenti hanno manifestato davanti al liceo Giulio Cesare di Roma dopo la lista stupri: "Scuole sicure ed educazione sessuo- Si legge su fanpage.it
Lista stupri al Liceo Giulio Cesare di Roma: preside convocata in Questura, sospetti su un 14enne - L'ipotesi è che sia stato un 14enne spinto da studenti più grandi a scrivere la lista stupri al liceo Giulio Cesare di Roma ... Segnala fanpage.it
Roma, "lista stupri" sul muro del liceo Giulio Cesare. Valditara: "Fatto grave" - Un episodio che, denunciato dal collettivo Zero Alibi, è stato condannato anche dal ministro dell'Istruzi ... Lo riporta tg24.sky.it
"Lista stupri" al Giulio Cesare, inviata informativa in Procura - Istigazione a delinquere finalizzata alla violenza sessuale: è l'ipotesi di reato contenuta nell'informativa inviata alla Procura di Roma sul caso della "lista stupri" comparsa in un bagno del liceo G ... Come scrive rainews.it
Roma, choc per la 'lista di stupri' al liceo Giulio Cesare - Un elenco di 8 nomi di ragazze più quello di un ragazzo, in rosso, e accanto la scritta: 'lista di stupri'. Si legge su ansa.it
“Lista stupri” al liceo Giulio Cesare: la preside in questura, sospetti su ambienti neofascisti - Due giovanissimi accusati dal tam tam studentesco: ipotesi ritorsione dopo le elezioni studentesche. Scrive repubblica.it