L’inverno si veste d’autunno? Sul nord in arrivo un anomalo anticiclone

Un robusto anticiclone si appresta a invadere tutta l'area mediterranea, caratterizzando l'intera seconda settimana di dicembre. Già dall'Immacolata e per buona parte della prossima settimana ci attende così tempo stabile sull'Italia, anche se con cieli non sempre sereni e soleggiati. Lo afferma il meteorologo di 3bmeteo.com Manuel Mazzoleni, che spiega come "l'anticiclone sarà accompagnato da masse d'aria decisamente miti per il periodo, tant'è che i modelli stimano sulle Alpi picchi fino a 1012°C sopra le medie del periodo. Tradotto in altre parole, lo zero termico, ovvero la quota dove in atmosfera libera si raggiungono gli 0°C, si spingerà in maniera insolitamente elevata oltre i 3000 m, sino a 32003500 m sulle Alpi".