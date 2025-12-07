L’inverno si veste d’autunno Anomalo anticiclone in arrivo sull’Italia

Arezzonotizie.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Un robusto anticiclone si appresta a invadere tutta l'area mediterranea, caratterizzando l'intera seconda settimana di dicembre. Già dall'Immacolata e per buona parte della prossima settimana ci attende così tempo stabile sullItalia, anche se con cieli non sempre sereni e soleggiati” – lo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

L’inverno si veste d’autunno? Sul nord in arrivo un anomalo anticiclone

Tempo stabile e clima mite soprattutto in montagna: l’inverno si veste d’autunno

Meteo | L’inverno si veste d’autunno. Anomalo anticiclone in arrivo sull’Italia

Cerca Video su questo argomento: L8217inverno Veste D8217autunno Anomalo