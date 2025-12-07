L’Inter santifica la festa Lautaro show Como choc Il derby è solo nerazzurro

L’Inter cala il poker sul prato di San Siro, asfalta il Como sotto gli occhi di Rino Gattuso con un pesantissimo 4-0 nel derby lombardo che profumava d’Europa e potrà festeggiare la giornata di Sant’Ambrogio in poltrona, da prima in classifica, aspettando i risultati delle rivali. Contro un avversario che resta comunque di spessore, i nerazzurri disputano un match di rara qualità, una prova di forza e di cinismo, dove si sono mescolati vari ingredienti: concentrazione, applicazione, tecnica, aggressività, persino capacità di soffrire nel quarto d’ora iniziale della ripresa. Ma quando si rifilano quattro reti al Como che sino a ieri ne aveva subìte appena 7 in ben 13 partite, allora i meriti sono soprattutto di chi vince. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’Inter santifica la festa. Lautaro show, Como choc. Il derby è solo nerazzurro

Contenuti che potrebbero interessarti

In una lunga intervista a @lanazione, @vittoriocecchigoriofficial è tornato sul fallimento della sua Fiorentina, sul suo rapporto con Firenze e su alcuni temi dell’attualità viola Leggi l’intervista completa su LaViola.it, o clicca sui link nelle storie #CecchiGori #Fi - facebook.com Vai su Facebook

L’Inter santifica la festa. Lautaro show, Como choc. Il derby è solo nerazzurro - Thuram, Calhanoglu e Carlos Augusto completano il poker sui lariani e aspettando le rivali stasera si godono un Sant’Ambrogio da prima della classe. Riporta sport.quotidiano.net

Festa Inter tra cori, champagne e abbracci. Lautaro alza la coppa e infiamma San Siro - 1 contro la Lazio scivola velocemente in secondo piano nei ricordi di giornata, perché i tifosi che sono riusciti ad avere un posto al Giuseppe Meazza ci tengono dannatamente a congedarsi dai loro ... Riporta gazzetta.it

Inter, che festa in aereo: Lautaro e compagni cantano 'Te Vas' di Ozuna VIDEO - L'Inter celebra la Supercoppa italiana vinta in Arabia Saudita battendo in finale il Napoli grazie a un gol di Lautaro Martinez. Lo riporta calciomercato.com

l’Inter in festa per il matrimonio di Lautaro Martinez, a Cernobbio | video - Per Lautaro Martinez è arrivato il momento di una grande festa di matrimonio con tutta la sua Inter. Si legge su panorama.it

Inter prima, punte e a capo. Festa Lautaro e Bonny. Chivu ritrova la vetta - 0 alla Lazio, ad assicurare ai nerazzurri il primo posto in coabitazione con la ... msn.com scrive

Matrimonio di Correa, che festa: Lautaro scatenato - L’estate dei matrimoni, dunque, ha coinvolto anche l'attaccante dell’Inter che ha sposato la figlia dell'ex giocatore di Juventus e Lazio. Secondo corrieredellosport.it