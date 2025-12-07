La vittoria sul Como non ha distolto Ausilio dal mercato. Doveva essere un inverno da spettatrice per l’Inter, ma invece ecco il nuovo colpo da scudetto. Inter-Como 4-0, un risultato che ormai non sorprende più chi segue da vicino il campionato, perché quando c’è da mandare un segnale, la squadra di Cristian Chivu risponde con forza, dominando e travolgendo. È una costante che si ripete, nelle gare che contano, soprattutto quelle che precedono momenti chiave della stagione, l’ Inter sceglie la via della potenza e dell’autorità tecnica, senza lasciare spazio a interpretazioni. Lo ha fatto con il Como, vittima di una delle prestazioni più convincenti dei nerazzurri nel recente periodo. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - L’Inter ci ha visto giusto: è il colpo da scudetto