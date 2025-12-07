Trend invertito e lieve recupero nel terzo trimestre 2025 per l’industria manifatturiera delle Marche: +1,4% dell’attività produttiva rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (+1,8% base tendenziale in Italia). Anche se contenuto, il dato inverte la serie di prolungata flessione della produzione che ha caratterizzato l’economia regionale a partire dal 2023. Questi, in sintesi, i risultati dell’indagine trimestrale elaborata dal Centro Studi di Confindustria Marche per il periodo luglio-settembre 2025 su un campione di 262 imprese manifatturiere. Positiva nel complesso l’attività commerciale, con una crescita contenuta sul mercato interno e una variazione più evidente sull’estero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’industria marchigiana è in recupero