L’indagine sull’infettivologo si amplia | la denuncia un altro presunto abusato

Padovaoggi.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’inchiesta che ruota attorno all’infettivologo cinquantenne dell’Azienda Ospedaliera di Padova non si ferma più alle prime denunce. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere del Veneto, dopo i racconti di tre pazienti, dalle carte della Procura spunta una quarta voce: quella di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

