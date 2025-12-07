L' incoscienza di Badalà la presentazione del libro di Vladimir Di Prima

Mercoledì 11 Dicembre alle ore 18.00, presso la libreria Millemondi in Via Mariano Stabile 233, si terrà la presentazione del libro di Vladimir Di Prima "L'incoscienza di Badalà".L’iniziativa prevede: presentazione del libro, incontro con l'autore, firmacopie, dibattito.Tra gli ospiti: Laura. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

