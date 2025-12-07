L’incidente di via Circondaria ipotesi choc prima del mortale | Fatto cadere dopo un diverbio
Firenze, 7 dicembre 2025 – Prende sempre più corpo l’ipotesi che l’incidente di venerdì sera in via Circondaria, in cui ha perso la vita lo scooterista fiorentino Daniele Capraro, 58 anni, sia stato preceduto da una discussione, nata probabilmente per una questione stradale. La voce che è giunta fino agli uomini della polizia municipale, che stanno facendo indagini, è infatti quella che un altro motociclista abbia spinto o colpito con un piede lo scooterone di Capraro, facendogli perdere l’equilibrio. Cadendo nella carreggiata opposta, il 58enne fiorentino è stato poi travolto da un mezzo che sopraggiungeva. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Tragico incidente nel pomeriggio di ieri. Un uomo di 58 anni ha perso la vita in via Circondaria a seguito di uno scontro contro un'auto. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto al vaglio della polizia municipale, l'uomo viaggiava in sella ad uno scoote - facebook.com Vai su Facebook
Chiusura di via Circondaria a #Firenze per incidente con blocco temp. della circolazione #viabiliFI #IF Vai su X
