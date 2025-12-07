L’inchiesta del New York Times che inchioda Zelensky | Così Ha permesso alla corruzione di proliferare
Un’inchiesta approfondita del New York Times getta un’ombra pesante sul governo ucraino, rivelando un sistema di sabotaggio sistematico dei meccanismi di controllo anti-corruzione imposti dagli alleati occidentali. Al centro dello scandalo c’è il presidente Volodymyr Zelensky, eletto nel 2019 con la promessa di estirpare la corruzione endemica del Paese, ma accusato oggi dal giornale americano di averne favorito la rinascita sotto il velo della guerra contro la Russia. L’indagine, basata su documenti e interviste con oltre 20 funzionari occidentali e ucraini, dimostra come l’amministrazione Zelensky abbia riempito di fedelissimi i consigli di sorveglianza delle aziende statali, lasciando posti vacanti o bloccandone la formazione, e persino riscrivendo gli statuti societari per limitare l’ingerenza esterna. 🔗 Leggi su It.insideover.com
