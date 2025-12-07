L’incanto di violino e pianoforte Una domenica mattina con Brahms

Ferrara Musica al Ridotto, il ciclo delle Sonate per violino e pianoforte di Brahms. Oggi, alle 10.30, la rassegna di Ferrara Musica al Ridotto ospiterà un concerto dedicato all’integrale delle Sonate per violino e pianoforte di Johannes Brahms, con il violinista Christian Sebastianutto e Umberto Jacopo Laureti al pianoforte. Il matinée al Ridotto del Teatro Abbado presenta la Sonata in sol maggiore op. 78, detta Regensonate per l’auto-prestito del tema dal Regenlied (Canzone della pioggia), un brano pervaso da una profonda malinconia che commosse Clara Schumann. Seguirà la Sonata n. 2 in la maggiore op. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’incanto di violino e pianoforte . Una domenica mattina con Brahms

