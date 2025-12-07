L' impronta di Chivu sull' Inter | pressing e Luis Henrique e il gusto di battere Cesc

L’allenatore dei nerazzurri ha stravinto la sfida con Fabregas e dopo Diouf ora è sbocciato un altro acquisto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - L'impronta di Chivu sull'Inter: pressing e Luis Henrique (e il gusto di battere Cesc)

L'erede di Dimarco? L'Inter lo ha già in casa!? Focus su Matteo Cocchi, il classe 2007 che Chivu è intenzionato a lanciare titolare stasera contro il Venezia Raffaele Amato - facebook.com Vai su Facebook

L'impronta di Chivu sull'Inter: pressing e Luis Henrique (e il gusto di battere Cesc) - "Voi adesso mi prenderete per scemo, ma non ho visto troppa differenza in campo": no, a nessuno è passato nell’anticamera del cervello di dare dello scemo a Cesc Fabregas, tutt’altro, e la crescita de ... Scrive msn.com

Inter, Fabregas a lezione da Chivu: nerazzurri perfetti e devastanti - L'Inter Chivu manda al tappeto il Como di Fabregas con un perentorio 4- Segnala msn.com

Chivu a InterTV: “Dosare le energie? Sono solo alibi e scuse. Lautaro sul primo gol…” - L'Inter, almeno per una notte, si riprende la vetta della classifica stravincendo contro il Como. Secondo msn.com

“L’Inter di Chivu ha un grande difetto”: le parole in diretta scatenano il dibattito - Le parole in diretta da parte di Andrea Marinozzi, negli studi di DAZN, hanno scatenato il dibattito sull'Inter di Cristian Chivu ... Segnala spaziointer.it

Inter-Como 4-0 risultato finale: Chivu cala il poker a Fabregas, nerazzurri in vetta - Chivu torna a San Siro con i titolari lasciati a riposo in Coppa Italia contro il Venezia; Fabregas vuole continuità dopo le due vittorie di fila ... Secondo msn.com

Inter, Chivu ha già conquistato i tifosi: idee chiare per il futuro, ecco cosa filtra - Con le cene sarà anche in ritardo, Lautaro Martinez, ma con i gol è puntualissimo: a Pisa nono e decimo stagionali, 162° e 163° in nerazzurro, che lo portano oltre Sandro Mazzola, al quarto posto nell ... Come scrive tuttosport.com