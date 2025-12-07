L' imprenditore ucciso perché era cognato di Buscetta | 41 anni fa l' omicidio di Pietro Busetta

Una “c” di differenza nel cognome. Un'unica “colpa”, se così si può dire. Quella di avere sposato la sorella di Tommaso Buscetta. Per questo 41 anni fa l'imprenditore Pietro Busetta fu ucciso da criminali mafiosi nel cuore di una guerra di mafia. Una vera e propria vendetta trasversale. Busetta. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondisci con queste news

L’imprenditore ucciso in Albania, il cugino: “Sospetto una lite coi figli del socio”

Imprenditore italiano di 44 anni ucciso a colpi di pistola in Albania

L’imprenditore italiano Edoardo Sarchi ucciso in Albania vicino al villaggio di Salari

29 novembre 1995. Ad Avola (Siracusa) ucciso l'imprenditore Antonino Buscemi. Probabilmente si era rifiutato di pagare il pizzo. #nomafiamemorial #nomafiamemorialpalermo #nomafia - facebook.com Vai su Facebook

Imprenditore ucciso a coltellate sotto casa. Confessa il fidanzato della sua ex - Ha un volto l’assassino di Marco Veronese, l’imprenditore di 39 anni ucciso con numerose coltellate nella notte tra il 22 e il 23 ottobre a Collegno, nel Torinese. quotidiano.net scrive

Chi era Marco Veronese, l'imprenditore ucciso a coltellate a Collegno - È ancora sconosciuta l'identità del killer di Marco Veronese, l'imprenditore di 39 anni ucciso con almeno dice coltellate in strada a Collegno, in provincia di Torino, nella notte di giovedì 23 ... Come scrive ilgiornale.it

Imprenditore ucciso, confessa il 40enne fermato: «Era legato alla sua ex moglie» - Ha confessato il quarantenne fermato ieri per l'omicidio di Marco Veronese, l’imprenditore ucciso nella notte tra il 22 e il 23 ottobre a Collegno, nel Torinese. Secondo unionesarda.it