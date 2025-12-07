L’impossibile ribellione di Katerina Tra cupo lirismo e tagliente ironia

Quattro anni dopo l’enorme successo arriso alla sua prima opera Il Naso, Šostakóvi? mette in musica la novella di Leskov. La storia concerne la moglie d’un ricco e impotente mercante la quale, insoddisfatta e repressa, si abbandona all’amore d’un aitante servo; scoperta dal suocero che la odia però vorrebbe possederla, uccide questi avvelenandolo, e sopprime poi il marito con l’aiuto dell’amante, che vuole suo alla luce del sole; ma il cadavere è scoperto proprio alla festa nuziale, e i due sono deportati in Siberia, dove lui si innamora di un’altra donna, che Katerina getta da un ponte, seguendola nelle acque profonde. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

