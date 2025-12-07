L’importanza delle radici
Milano capitale italiana della criminalità, Milano addirittura a un passo crollo, secondo l’arcivescovo Delpini. Non se la passa bene la città, anche a livello di percezione, dopo anni in cui ha riflesso in tutto il mondo un’immagine di sé altamente positiva, fatta di efficienza e bellezza, di modernità e occasioni. Tempi duri, ora, con la crescita vorticosa post Expo che presenta il conto, tra contraddizioni che esplodono e inchieste che pungono. Questo è però il periodo dell’anno in cui Milano si prende la scena a prescindere, recuperando la sua centralità in tutto il suo splendore culturale, storico, artistico e popolare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
"Cent'anni di emozioni, esperienze e ricordi indimenticabili. È un onore per noi festeggiare insieme a Lei questo giorno speciale, che ci ricorda l'importanza delle nostre radici e dei valori che uniscono le generazioni.". Auguri Prof. Miucci Antonio. - facebook.com Vai su Facebook
A sinistra un ragazzo con una voce incredibile, una precisione “da CD” come ha detto Jake, e una sensibilità palpabile. A destra un’artista vera, decisamente più alta di “qualche canzone in dialetto” (e hai detto poco, in un momento in cui l’importanza delle rad Vai su X
Le radici delle piante diventano opere d’arte (FOTO) - Leggi anche: 5 COSE CHE LE PIANTE SANNO FARE MEGLIO DI NOI Darwin nel libro “The Power of Movements of Plants” ha spiegato che le radici non crescono verso il basso in modo passivo ma si muovono con ... Riporta greenme.it
Radici, arte e natura per costruire la pace: all’università di Pavia il percorso sperimentale per gli studenti provenienti da scenari di guerra - Non solo parlare di pace ma costruirla nella quotidianità: è il senso del progetto Roots (radici, in inglese) dell’università di Pavia, un percorso nato come progetto di tesi e pensato per ... Come scrive laprovinciapavese.gelocal.it
Radici autentiche, il progetto che rilancia i borghi - Si chiama "Radici autentiche" il progetto che unisce in un'unica visione di rilancio tre borghi dell'entroterra fermano - Secondo ansa.it
Non solo overtourism, in Toscana c’è anche il «turismo delle radici»: il caso di Astor Piazzolla e Villa Collemandina - Viaggiare alla volta dell’Italia per riscoprire le proprie origini, andando a ricercare il piccolo borgo da cui partirono i nonni o i bisnonni. Lo riporta corrierefiorentino.corriere.it
Il 2024 è l’anno del turismo delle radici: cos’è - Nel corso della Fiera del Turismo di Rimini (TTG Travel Experience), c’è stata la possibilità di indagare quali sono i nuovi trend di viaggio che si prospettano per il 2024. Da siviaggia.it
Radici chiude, la gestione potrebbe passare a uno degli avversari della trasmissione «4 ristoranti» - Da qualche giorno, infatti, sono chiusi i cancelli dell'elegante villetta liberty che un tempo ospitava la pellicceria ... Da ilgazzettino.it