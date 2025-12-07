Roma, 7 dic – La nuova Strategia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti non è un documento tecnico come quelli che, negli anni passati, definivano obiettivi e minacce con linguaggio neutro. Gli USA fanno una diagnosi politica dell’Europa, sorprendentemente vicina a valutazioni che circolano da tempo nei movimenti nazionalisti e sovranisti del Vecchio Continente. Gli USA pubblicano una nuova dottrina strategica. Washington denuncia la stagnazione economica, l’erosione della demografia, la perdita di autostima nazionale e culturale, la burocratizzazione delle istituzioni transnazionali e il rischio, esplicitamente definito, di “cancellazione della civiltà”. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

L'illusione utile: sovranità sì, ma solo sotto tutela USA