Liliana Segre è successo davanti a tutti! Applauso da brividi alla Scala!

È stato un momento di grande emozione quello che ha aperto la stagione lirica alla Scala di Milano. La senatrice a vita Liliana Segre è stata accolta da un caloroso applauso del pubblico al suo ingresso nel palco centrale, prima dell’esecuzione dell’ Inno di Mameli. L’evento segna l’inizio della stagione con l’opera “Una lady Macbeth nel distretto di Mcensk”, diretta da Riccardo Chailly, che celebra il suo dodicesimo e ultimo 7 dicembre come direttore musicale del teatro. Il maestro e l’inno di Mameli. All’ingresso del maestro Chailly, il pubblico ha reagito con applausi e grande entusiasmo. L’ Inno di Mameli è stato diretto con solennità, mentre molti spettatori si sono alzati in piedi e hanno timidamente intonato le parole. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Liliana Segre, è successo davanti a tutti! Applauso da brividi alla Scala!

Altri contenuti sullo stesso argomento

Prima della Scala, colpo di scena alla vigilia: Liliana Segre torna al centro del Palco reale

A processo otto “hater” della senatrice Liliana Segre, il gip scrisse che “accusarla di nazismo era uno sfregio alla verità”

Insulti a Liliana Segre, 8 hater vanno a processo a Milano: “Un attacco inaccettabile alla memoria”

Prima della Scala: la Lady Macbeth di Šostakovic tra incassi storici e tensioni sociali. Come sempre sono attese proteste e un parterre di autorità e vip guidato da Liliana Segre. Articolo nei commenti - facebook.com Vai su Facebook

Prima della Scala sold out: incasso di 3 milioni, biglietti a 3.200 euro. Da Mahmood a Liliana Segre, tutti i vip Vai su X

In Onda, Francesca Albanese lascia lo studio mentre si parla di Liliana Segre: cos’è successo e il video - La relatrice Onu per i diritti umani in Palestina ha abbandonato il dibattito mentre Francesco Giubilei stava citando le parole della senatrice a vita sul genocidio. Scrive lettera43.it

Cecilia Parodi condannata a un anno e mezzo per diffamazione contro Liliana Segre: cosa è successo? - La scrittrice e attivista Cecilia Parodi è stata condannata a un anno e sei mesi per un video pubblicato su Instagram contro Liliana Segre. Come scrive alfemminile.com

Francesca Albanese lascia lo studio di La7 durante il confronto con Giubilei: «Segre strumentalizzata». Cosa è successo e le polemiche - «Devo andare, ho un altro appuntamento», ha detto e si è affrettata a lasciare lo studio di La7, ... Segnala ilmessaggero.it