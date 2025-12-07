Liguria in maglia rosa La corsa tocca la regione da Chiavari a Imperia
Il Giro d’Italia 2026 torna a colorare di rosa la provincia della Spezia. La corsa ciclistica più amata dagli italiani attraverserà nuovamente il territorio spezzino per l’undicesima tappa da Porcari a Chiavari, un tracciato di 178 chilometri che unisce mare, borghi e montagne in uno scenario unico al mondo. L’edizione numero 109 del Giro attraverserà l’Italia da sud a nord e porterà in Liguria due giornate di ciclismo, occasioni uniche per i cittadini spezzini per vedere da vicino i protagonisti della competizione. Il Giro d’Italia prenderà il via l’8 maggio 2026 dalla Bulgaria, la sedicesima partenza dall’estero. 🔗 Leggi su Lanazione.it
