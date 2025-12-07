Ligue 1, Lione: torna Fonseca dopo 9 mesi di squalifica! Uno stop durissimo che ha cambiato il modo di vedere il calcio dell’allenatore portoghese Lo scorso 5 marzo, Paulo Fonseca è comparso davanti alla commissione disciplinare della LFP e ha scoperto di dover scontare nove mesi di squalifica da panchina e spogliatoi – fino al . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Ligue 1, Lione: torna Fonseca dopo 9 mesi di squalifica! Il tecnico racconta l’isolamento forzato e la rinascita del gruppo: ecco come è cambiato il suo modo di vedere il calcio