Libertas Nuoto Novara | sette vittorie nella seconda tappa della Coppa Los Angeles

Novaratoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sette vittorie per la Libertas Nuoto Novara nella 2° tappa della Coppa Los Angeles categoria Assoluti di nuoto, svoltasi lo scorso 29 novembre a Torino.Primi posti per Riccardo Rigazio nei 50 rana, Pietro Colombo vincente sia sui 100 dorso sia sui 400 stile libero, Giorgia Crepaldi nei 50 rana. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

libertas nuoto novara setteLibertas Nuoto Novara: sette vittorie nella seconda tappa della Coppa Los Angeles - Sette vittorie per la Libertas Nuoto Novara nella 2° tappa della Coppa Los Angeles categoria Assoluti di nuoto, svoltasi lo scorso 29 novembre a Torino. Lo riporta today.it

Cerca Video su questo argomento: Libertas Nuoto Novara Sette