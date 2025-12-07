Libertas Nuoto Novara | sette vittorie nella seconda tappa della Coppa Los Angeles
Sette vittorie per la Libertas Nuoto Novara nella 2° tappa della Coppa Los Angeles categoria Assoluti di nuoto, svoltasi lo scorso 29 novembre a Torino.Primi posti per Riccardo Rigazio nei 50 rana, Pietro Colombo vincente sia sui 100 dorso sia sui 400 stile libero, Giorgia Crepaldi nei 50 rana. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
