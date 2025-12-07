L' Hellas stende l' Atalanta 3-1 | prima vittoria in campionato 300ª in Serie A
Quella di ieri, 6 dicembre, è una notte che i tifosi scaligeri aspettavano dall'inizio della stagione. Allo stadio Bentegodi, l'Hellas Verona ha trovato la prima vittoria in questo campionato, battendo l'Atalanta per 3-1 e raggiungendo il 300esimo successo in Serie A della sua storia.Una gara. 🔗 Leggi su Veronasera.it
