L' ex piscina di viale Kennedy si trasforma | ecco come sarà

L'ex piscina del Pala Dal Lago tornerà ad essere utilizzata in una veste nuova, grazie al sostegno di Esseco. Il progetto, approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale di Novara nella seduta dello scorso 3 ottobre, ha raggiunto un nuovo traguardo con la firma della convenzione ventennale con la. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

