L' ex ferroviere premiato con l' Ambrogino d' oro perché insegnava calcio ai ragazzi di periferia

Milanotoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una vita passata sul prato verde, allenando giovani promesse del calcio milanese nei campetti di periferia della città. È la storia di Tarcisio Fabris, l'unico tecnico del "gioco del pallone" a ricevere l'Ambrogino d'oro, la massima onorificenza cittadina.Chi era Tarcisio FabrisNato a Basiliano. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

