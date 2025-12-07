L' ex ferroviere premiato con l' Ambrogino d' oro perché insegnava calcio ai ragazzi di periferia
Una vita passata sul prato verde, allenando giovani promesse del calcio milanese nei campetti di periferia della città. È la storia di Tarcisio Fabris, l'unico tecnico del "gioco del pallone" a ricevere l'Ambrogino d'oro, la massima onorificenza cittadina.Chi era Tarcisio FabrisNato a Basiliano. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
