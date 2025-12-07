Lewis Hamilton esausto | Butto via il telefono Non voglio parlare con nessuno

7 dic 2025

Lewis Hamilton con l'ottavo posto di Abu Dhabi ha chiuso il suo 2025 con la Ferrari. Dopo la gara ha detto di voler staccare con il mondo durante la pausa: "Sarò totalmente scollegato, il telefono lo butterò via". 🔗 Leggi su Fanpage.it

