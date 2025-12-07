Leva militare obbligatoria | il 47% degli italiani si dice favorevole

Fanpage.it | 7 dic 2025

Secondo un sondaggio L'Aria che Tira su La7, l'Italia si trova divisa a metà sulla reintroduzione della leva obbligatoria: il 47% è favorevole, il 53% contrario. Chi sostiene la misura punta a "educazione e disciplina", mentre chi si oppone privilegia "istruzione, formazione e professionalità dei militari". 🔗 Leggi su Fanpage.it

