Leva militare obbligatoria | il 47% degli italiani si dice favorevole
Secondo un sondaggio L'Aria che Tira su La7, l'Italia si trova divisa a metà sulla reintroduzione della leva obbligatoria: il 47% è favorevole, il 53% contrario. Chi sostiene la misura punta a "educazione e disciplina", mentre chi si oppone privilegia "istruzione, formazione e professionalità dei militari". 🔗 Leggi su Fanpage.it
