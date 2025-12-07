L’Europa batte un colpo Musk propone di abolire la Ue Bruxelles a Trump | Decidiamo noi

Roma, 7 dicembre 2025 –  Le nostre regole le decidiamo noi. La Commissione replica così all’attacco di Donald Trump nel giorno in cui Elon Musk suggerisce di abolire direttamente l’Unione Europea e ripristinare gli Stati nazionali, subito dopo una multa a X e poco dopo che il presidente Usa, nella sua Strategia di Sicurezza Nazionale, ha dipinto l’Unione come un continente in declino che, se non cambia, rischia di sparire. LA REPLICA A TRUMP “Le decisioni che riguardano l’Unione europea vengono prese dall’Unione europea, per l’Unione europea, comprese quelle che riguardano la nostra autonomia normativa, la tutela della libertà di espressione e l’ordine internazionale fondato sulle regole”, è la replica affidata a un portavoce. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

