L’eterno Melchiorri salva l’Aurora Treia

PALMENSE 1 AURORA TREIA 1 PALMENSE: Tiberi, Fuglini, Gregonelli, Haxhiu, Silenzi (14’ pt Cappella), Aliffi (29’ st De Carolis), F. Nazziconi, Ruggeri, Zira (20’ st Malavolta), Cuccù (37’s t Ameli), M. Nazziconi (39’ st Mancini). All. Nocera. AURORA TREIA: Testa, Calamita, Tavoni, Bonifazi (27’ st Guglielmo), Orlietti, Bartolini, Gabrielli 27’, Guzzini (20’ st Melchiorri), Chornopyshchuk, Ciriotola, Borrelli, Mazzoni. All. Ricci. Arbitro: Bartomioli di Pesaro Reti: 23’ st Aliffi, 39’ st Melchiorri. Un gol e un punto a testa tra Palmense Fermana e Aurora Treia. Gli ospiti partono meglio con un’occasione interessante per Mazzoni al 7’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

