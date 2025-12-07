L’estate della dolciera il secondo atto della saga barocca siciliana di Annamaria Zizza

Passioni, profumi, ritorni e tradimenti: dopo il fortunato La dolciera siciliana – fresco di riconoscimenti al Premio Nadia Toffa 2025, dove si è classificato in seconda posizione con Menzione Speciale, giunto alla sesta edizione, candidato da Marcello Fois al Premio Strega 2025, Premio Ignazio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

