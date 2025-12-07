L’estate della dolciera il secondo atto della saga barocca siciliana di Annamaria Zizza
Passioni, profumi, ritorni e tradimenti: dopo il fortunato La dolciera siciliana – fresco di riconoscimenti al Premio Nadia Toffa 2025, dove si è classificato in seconda posizione con Menzione Speciale, giunto alla sesta edizione, candidato da Marcello Fois al Premio Strega 2025, Premio Ignazio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Domani alle 11:00 Annamaria Zizza presenterà “L’estate della dolciera “ Dopo il grande successo de “La dolciera siciliana”, candidato al Premio Strega 2025, Annamaria Zizza ritorna con un nuovo romanzo in cui prosegue il racconto delle vicende d - facebook.com Vai su Facebook
Geolier pubblica il secondo atto di "Dio lo sa", un album dalle dimensioni "bibliche" con ben 29 brani - Geolier pubblica un secondo "biblico" atto di "Dio lo sa", disco da record certificato triplo platino da FIMI/GfK Italia, uscito a giugno. Segnala tgcom24.mediaset.it