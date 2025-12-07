L’esplosione dell’Artiglio I mitici palombari viareggini entrati nella leggenda

La storia dellArtiglio inizia con Alberto Gianni, ma è storia di uomini, che come lui, amavano prima di tutto il mare e il loro non comune lavoro. Tutto ebbe inizio dall’incontro di Alberto Gianni, palombaro già famoso, con Giovanni Quaglia, fondatore e amministratore della SO.RI.MA., società di recuperi marittimi, che affidò al Gianni il compito di attrezzare la flottiglia destinata ai recuperi, le navi Artiglio, Rostro, Raffio, e Arpione. Con il Gianni entrarono nella società i palombari Aristide Franceschi e Alberto Bargellini, Mario Raffaelli, Raffaello Mancini, i fratelli Fortunato e Donato Sodini, Giovanni Lenci e Carlo Domenici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

