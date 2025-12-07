L’esplosione dell’Artiglio I mitici palombari viareggini entrati nella leggenda
La storia dell’Artiglio inizia con Alberto Gianni, ma è storia di uomini, che come lui, amavano prima di tutto il mare e il loro non comune lavoro. Tutto ebbe inizio dall’incontro di Alberto Gianni, palombaro già famoso, con Giovanni Quaglia, fondatore e amministratore della SO.RI.MA., società di recuperi marittimi, che affidò al Gianni il compito di attrezzare la flottiglia destinata ai recuperi, le navi Artiglio, Rostro, Raffio, e Arpione. Con il Gianni entrarono nella società i palombari Aristide Franceschi e Alberto Bargellini, Mario Raffaelli, Raffaello Mancini, i fratelli Fortunato e Donato Sodini, Giovanni Lenci e Carlo Domenici. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Vicino ai palombari dell’Artiglio - Essendo la sede dell’azienda accanto al Museo della Marineria viene naturale pensare ai mitici palombari dell’Artiglio che hanno scritto memorabili pagine di storia nei recuperi dei tesori delle navi ... Riporta lanazione.it