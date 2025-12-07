L' esperienza shock | vede i ladri salirle dal balcone mentre è in casa

Un incontro ravvicinato di cui (chiunque, non solo la protagonista di questa vicenda) avrebbe fatto volentieri a meno: è quanto accaduto a una cittadina di Mori che ha affidato alla pagina “Sei di Mori se”, molto frequentata dai moriani, il racconto di questa spiacevole esperienza.Il tutto è. 🔗 Leggi su Trentotoday.it