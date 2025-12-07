L ’ANNO NUOVO CHE NON ARRIVA Genere: tragicomico??? Regia: Bogdan Mure?anu. Con Adrian Vancica, Andrei Miercure, Nicole Tahâncu La Palestina al Torino Film Festival, la regista Farah Nabulsi presenta il film “The Teacher” X Leggi anche › “The Encampments – Gli accampamenti”: la recensione del documentario 20 dicembre 1989, Bucarest: l’inizio della fine del regime di Ceau?escu, nel racconto di molti destini incrociati. La tv di regime prepara lo show di Natale, ma la prima attrice è fuggita all’Ovest e la sostituta è pronta a tutto pur di boicottare lo spettacolo, il figlio del regista medita di raggiungere la Jugoslavia, ma la Securitate cui niente sfugge lo tiene d’occhio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L’esordiente Bogdan Mure?anu ci precipita nell’atmosfera di paranoia che si vive sotto l’oppressione