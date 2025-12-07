Lesione muscolare | 2025 finito per l’attaccante tegola per il fantacalcio

L’infortunio di Alvaro Morata durante la gara di San Siro contro l’ Inter cambia i piani del Como nelle prossime settimane. L’attaccante è uscito nel primo tempo e i controlli hanno evidenziato una lesione all’adduttore della coscia sinistra, con uno stop previsto di almeno un mese. La squadra di Fabregas dovrà ora riorganizzarsi in vista delle altre sfide importanti di dicembre, mentre nuovi esami chiariranno tempi e condizioni. Una situazione che incide sul cammino dei lombardi nella fase più delicata della stagione. Infortunio per Alvaro Morata: c’è la diagnosi – ANSA – rompipallone.it Le condizioni di Morata e la scelta obbligata di Fabregas. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

