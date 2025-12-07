Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, conferma la cittadinanza onoraria alla controversa inviata speciale dell’Onu Francesca Albanese e blocca i dissidi interni alla maggioranza di centrosinistra. «Giriamo pagina», dice il primo cittadino, spiegando di aver avuto oggi «un confronto con il gruppo del Pd nel Consiglio comunale e un colloquio con la consigliera Cristina Ceretti, alla quale confermo tutta la mia stima e gratitudine per il lavoro che svolge insieme alla nostra comunità politica. Ci siamo confrontati perché in queste settimane sono emerse legittime posizioni critiche in merito, da vari esponenti politici e non solo, con argomentazioni anche condivisibili». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Lepore salva la Albanese: sinistra alla frutta