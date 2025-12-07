L’episodio preferito di buffy di ryan kiera armstrong che ogni vero fan dovrebbe vedere

Nel contesto della futura rivisitazione di Buffy the Vampire Slayer prevista per il 2026, l’attenzione si rivolge anche alle passioni e alle preferenze dei nuovi interpreti. In particolare, Ryan Kiera Armstrong, scelta come la nuova Cacciatrice, rivela un forte legame emotivo con le puntate più significative della serie originale. La sua ammirazione per il celebre episodio “The Body” dimostra quanto il capolavoro televisivo abbia lasciato un’impronta indelebile anche tra le nuove generazioni di fan. l’episodio preferito di Ryan Kiera Armstrong. una scelta che conferma la profondità dell’apprezzamento per la serie. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - L’episodio preferito di buffy di ryan kiera armstrong che ogni vero fan dovrebbe vedere

