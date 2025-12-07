L’energia di Sara Jakubiak | La passione di Katerina da zero a 100 in un attimo Allacciatevi le cinture

"Allacciatevi le cinture": le istruzioni - ancor prima dell’ingresso al Piermarini e dell’apertura del sipario - le dà Sara Jakubiak, protagonista della Prima, nei panni e nella voce di Katerina L’vovna Izmajlova, Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk libera, anche nella sua crudeltà. La soprano, 47 anni, originaria di Bay City, nel Michigan, ha studiato all’Università di Yale e al Cleveland Institute of Music, partecipando in seguito al festival dell’Opera di Francoforte. Tra i ruoli di maggior successo degli ultimi anni c’è sempre Katerina al Liceu di Barcellona, è stata Chrysothemis in Elektra al Covent Garden, al Palais des Arts di Valencia, e alla National Opera di Washington e Arabella, sempre in Elektra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

