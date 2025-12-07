L’energia di Sara Jakubiak | La passione di Katerina da zero a 100 in un attimo Allacciatevi le cinture
"Allacciatevi le cinture": le istruzioni - ancor prima dell’ingresso al Piermarini e dell’apertura del sipario - le dà Sara Jakubiak, protagonista della Prima, nei panni e nella voce di Katerina L’vovna Izmajlova, Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk libera, anche nella sua crudeltà. La soprano, 47 anni, originaria di Bay City, nel Michigan, ha studiato all’Università di Yale e al Cleveland Institute of Music, partecipando in seguito al festival dell’Opera di Francoforte. Tra i ruoli di maggior successo degli ultimi anni c’è sempre Katerina al Liceu di Barcellona, è stata Chrysothemis in Elektra al Covent Garden, al Palais des Arts di Valencia, e alla National Opera di Washington e Arabella, sempre in Elektra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
L’energia di Sara Jakubiak: "La passione di Katerina da zero a 100 in un attimo. Allacciatevi le cinture" - Prima alla Scala da protagonista per la soprano originaria del Michigan "Il vero dittatore è dentro di lei, che ama, uccide e cerca sempre la libertà". Come scrive ilgiorno.it
Per Sara Jakubiak la Prima della Scala 2025 è anche una prima volta: «Questo è il mio ruolo più difficile» - La soprano statunitense debutta alla Scala di Milano e inaugura ufficialmente la stagione lirica più blasonata ... Lo riporta vogue.it
Chi è Sara Jakubiak che interpreta Lady Macbeth alla Prima della Scala - La nuova stagione del Teatro alla Scala di Milano si aprirà il 7 dicembre 2025, giorno di Sant’Ambrogio, con Una lady Macbeth del distretto di Mcensk di Dmitrij Šostakovic, capolavoro della drammaturg ... Riporta dilei.it
La soprano Sara Jakubiak, la protagonista della Prima alla Scala: «Sarò una tigre liberata dalla gabbia» - Parola di Sara Jakubiak, la protagonista di "Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk" ... iodonna.it scrive
Il soprano Sara Jakubiak: la mia Lady Macbeth è un'assassina che uccide per amore e sesso - L’opera di Šostakovic «Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk» aprirà la stagione della Scala di Milano il 7 dicembre ... Si legge su msn.com