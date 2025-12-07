L’Empoli gioca il Palermo vince | 3-1 dei siciliani al Castellani

Empoli, 7 dicembre 2025 – L’ Empoli cede il passo al Palermo nell’anticipo della quindicesima giornata del girone di andata del campionato di serie B: la squadra di Dionisi, infatti, perde 3-1 al “Castellani” e resta a 20 punti in classifica. Gli azzurri partono col piglio giusto, ma a passare subito è il Palermo: al 7’, infatti, punizione sulla sinistra battuta a sorpresa per Le Douaron, che si presenta in area e brucia Fulignati in uscita, portando in vantaggio i rosanero. Secondo gol in campionato per Le Douaron. Al 12’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Pierozzi non riesce a centrare lo specchio della porta con un colpo di testa da posizione favorevole. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

