Lega | stretta a cittadinanzaserve esame

Servizitelevideo.rai.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

13.53 Lo straniero nato in Italia, per diventare italiano a 18 anni deve superare un esame d'integrazione e non deve avere condanne o procedimenti penali per delitti non colposi. Così la Lega nella proposta alla Camera sulla cittadinanza Nel testo: si allunga il periodo minimo di residenza legale in Italia,da 2 a 4, per ottenerla.S'introducono nuove cause per la revoca:dalla condanna definitiva oltre i 5 anni o più di 3 per reati di stupro, maltrattamenti,stalking,e anche "reati culturali" (matrimonio imposto o mutilazioni organi genitali femminili). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La Lega e la guerriglia nelle piazze, arriva la stretta: “Chi organizza i cortei paga la cauzione”. Ira a sinistra: “Giù le mani dagli scioperi”

Social e chat vietati per gli under 14, sul telefono non deve esserci neanche Whatsapp: la stretta chiesta da Lega, Forza Italia, FdI e Pd

Multe per il velo islamico, la stretta di FdI che piace alla Lega. Sara Kelany: "Stop alla mortificazione delle donne"

lega stretta cittadinanzaserve esameLega: 'Stretta sulla cittadinanza, serve un esame di integrazione' - Lo straniero nato in Italia, per diventare italiano a 18 anni deve superare un esame di integrazione e non deve avere condanne o procedimenti penali per delitti non colposi: punta a una stretta sulla ... Si legge su ansa.it

lega stretta cittadinanzaserve esameLega, stretta sulla cittadinanza italiana: serve l’esame di integrazione - Proposta di legge presentata alla Camera, firmata dal capogruppo Riccardo Molinari. msn.com scrive

lega stretta cittadinanzaserve esame“L’ADIGE.IT” * ATTUALITÀ: «LEGA, ‘STRETTA A CITTADINANZA, SERVE ESAME DI INTEGRAZIONE’» - Lega, ‘stretta a cittadinanza, serve esame di integrazione’. Riporta agenziagiornalisticaopinione.it

Cerca Video su questo argomento: Lega Stretta Cittadinanzaserve Esame