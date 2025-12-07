Lega | stretta a cittadinanzaserve esame
13.53 Lo straniero nato in Italia, per diventare italiano a 18 anni deve superare un esame d'integrazione e non deve avere condanne o procedimenti penali per delitti non colposi. Così la Lega nella proposta alla Camera sulla cittadinanza Nel testo: si allunga il periodo minimo di residenza legale in Italia,da 2 a 4, per ottenerla.S'introducono nuove cause per la revoca:dalla condanna definitiva oltre i 5 anni o più di 3 per reati di stupro, maltrattamenti,stalking,e anche "reati culturali" (matrimonio imposto o mutilazioni organi genitali femminili). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
