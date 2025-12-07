Lega fonti | partito agirà contro Calenda per accuse soldi da Russia E lui replica | Traditori della Patria

(Adnkronos) – La Lega "chiamerà Calenda a rispondere delle sue farneticanti dichiarazioni nelle sedi opportune". E' quanto si apprende da fonti del partito di Matteo Salvini, dopo quanto dichiarato dal leader di Azione, in un'intervista al Corriere della Sera, sostenendo che "ci sono molti filoputiniani" in M5S e Lega, chiedendosi inoltre se "vengono finanziati da . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

