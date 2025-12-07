Leclerc scopre la classifica F1 mentre è in TV e manda un messaggio alla Ferrari | Ora o mai più

Leclerc scopre in diretta TV la classifica F1: Ferrari a 400 punti dalla McLaren. Il monegasco manda un messaggio chiaro al team: il 2026 è ora o mai più. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

Charles Leclerc scopre che può ancora vincere il Mondiale di F1: la sua risposta è uno spasso

Carlo Vanzini, 54 anni, è commentatore della Formula 1 per Sky dal 2013. A giugno, quasi per caso, scopre di avere un cancro al pancreas, lo stesso che cinque anni fa gli ha portato via una sorella. Ne parla con la moglie, poi coi tre figli, quindi coi genitori. E - facebook.com Vai su Facebook

Leclerc scopre la classifica F1 mentre è in TV e manda un messaggio alla Ferrari: “Ora o mai più” - Il monegasco manda un messaggio chiaro al team: il 2026 è ora o mai più. fanpage.it scrive

F1 | Leclerc: "Vedere la Ferrari quarta e a 400 punti dalla McLaren fa molto male" - Il monegasco ha chiuso con il quarto posto ad Abu Dhabi un 2025 che è stato decisamente al di sotto delle aspettative per la Ferrari, che è passata dall'essersi giocata il titolo Costruttori all'ultim ... Scrive msn.com

F1 Abu Dhabi, Leclerc ultimo scatto d'orgoglio: "Ma fa male un quinto posto". La rabbia di Hamilton - 25 stanno ai margini, anche se Leclerc strappa un quinto posto di sofferenza. sport.virgilio.it scrive