Lecco i nuovi Nicolini d' oro | Esempio di chi ha donato tempo competenze e passione'

Lecco, 7 dicembre 2025 – Generosità, laboriosità, cura degli ultimi, impegnano senza clamore. Sono le peculiarità dei lecchesi e di chi li rappresenta al meglio, come i nuovi cittadini benemeriti. Sabato sera, nella splendida cornice del palco del rinnovato e riaperto Teatro della Società di Lecco, sono state assegnate le benemerenze civile del Nicolino d'oro, in occasione delle festa patronale di San Nicolò. “Le civiche benemerenze che consegniamo raccontano proprio questo – sono le parole del sindaco Mauro Gattinoni -. Storie diverse, ma unite da un filo comune, quello dell’esempio. Esempio di chi ha saputo donare tempo, competenze, passione per il bene della città”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lecco, i nuovi Nicolini d'oro: “Esempio di chi ha donato tempo, competenze e passione'”

Argomenti simili trattati di recente

Nuovi collegamenti in quota, strada per i Piani d’Erna: patto Lecco-Morterone

Maestri del Lavoro di Como e Lecco: eletti i nuovi vertici

Lecco, Piazza studia la misura "Qui il tuo domani": 150 euro al mese per nuovi residenti

#CalcioLecco - Nuovi dettagli sul progetto del nuovo stadio di Lecco. ? - facebook.com Vai su Facebook

Lecco, i nuovi Nicolini d'oro: “Esempio di chi ha donato tempo, competenze e passione'” - Durante la consegna delle benemerenze civiche, il sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, ha tracciato il bilancio del suo primo mandato e indicato le sfide per il futuro ... Lo riporta msn.com